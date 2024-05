Il pitbull azzanna i soccorritori del padrone anziano Altra aggressione a Milano

Ancora un’aggressione da parte di due cani. Questa volta a San Giorgio a Cremano . Due pitbull hanno azzannato un anziano in via Manzoni. Soltanto l’intervento tempestivo degli agenti della Municipale ha evitato il peggio. San Giorgio a Cremano , ...

Aggressione in via Manzoni a San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno: "Denunciato e multato il proprietario dei cani". La vittima portata all' ospedale del Mare.Continua a leggere

Milano – Terzo caso di aggressione di Pitbull tra Milano e hinterland nel giro di 8 giorni . In realtà, l'episodio che vi stiamo per raccontare è avvenuto domenica 12 maggio, quindi 24 ore prima di quello che ha coinvolto una bambina di 2 anni e la ...

Soccorritori del 118 azzannati da un pitbull mentre aiutano un anziano - Soccorritori del 118 azzannati da un pitbull mentre aiutano un anziano - È successo nel pomeriggio di domenica in un appartamento di via Alex Visconti a Milano (zona Bonola) dove i sanitari erano intervenuti per un 78enne colto da malore ...

Pitbull azzanna i soccorritori in casa di un anziano: è la terza aggressione in 8 giorni - pitbull azzanna i soccorritori in casa di un anziano: è la terza aggressione in 8 giorni - Milano – Terzo caso di aggressione di pitbull tra Milano e hinterland nel giro di 8 giorni. In realtà, l'episodio che vi stiamo per raccontare è avvenuto domenica 12 maggio, quindi 24 ore prima di ...

Gemelline aggredite da un pitbull: a salvarle il coraggio della zia baby sitter - Gemelline aggredite da un pitbull: a salvarle il coraggio della zia baby sitter - La ragazza ha lottato con il cane: messo in salvo le piccole poi si è rifugiata sul balcole aggrappandosi alle tubature del gas ...