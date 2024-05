A Scisciano sorgerà Via Ayrton Senna nel trentennale della sua morte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 14 maggio 2024) A, come riportato da Repubblica, vogliono onorare la memoria dell’ex pilotadedicandogli una strada nel trentesimo anniversariosua. AVia, in memoria dell’ex pilota di Formula 1 Il quotidiano scrive: Viain una traversa di via Torre dove, dicono in Comune, probabilmente viveva una sua familiare. Probabilmente perché, come in tutte le lunghe storie di emigrazione, ricostruire l’albero genealogico è sempre complicato, talvolta impossibile. «Per quanto ci è dato sapere anche un altro ceppofamiglia emigrò in Brasile e dunque qui non è rimasto nessuno. Siamo sempre stati ...