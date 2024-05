Michela Giraud | Pensavo che in questa vita non mi sarei potuta innamorare

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 14 maggio 2024) Ospite del podcast One More Time, l’attrice romana ripercorre le varie tappe della sua carriera, analizza il rapporto con la sua famiglia («mi sentivo non vista dai genitori, devo tutto a mia sorella») e rivela i problemi con la fiducia («per anni avevo deciso che non ci fosse niente per me»)