I medici del Besta si trasformano in attori e mettono in scena Mary Poppins - I medici del besta si trasformano in attori e mettono in scena Mary Poppins - Veronica Radaelli e Fabio Moda, rispettivamente neuro-oncologa e ricercatore biotecnologo della Fondazione Irccs Istituto Neurologico carlo besta di Milano, interpreteranno la super tata e lo spazzaca ...

Autismo: le possibili cause e i «sintomi» da tenere d'occhio spiegati dai neurospecialisti dell'Istituto Carlo Besta di Milano all'In&Aut Festival - Autismo: le possibili cause e i «sintomi» da tenere d'occhio spiegati dai neurospecialisti dell'Istituto carlo besta di Milano all'In&Aut Festival - Ospiti il 17 maggior del primo festival italiano dedicato all’inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche, gli specialisti dell'Istituto Neurologico carlo besta di Milano spiegano da cosa ...

Scopre un tumore inoperabile dopo le nozze, ma si salva grazie alla Fondazione Nadia Toffa. Antonella Guidi: «Ora ho un futuro davanti» - Scopre un tumore inoperabile dopo le nozze, ma si salva grazie alla Fondazione Nadia Toffa. Antonella Guidi: «Ora ho un futuro davanti» - Le avevano detto che aveva un meningioma cerebrale inoperabile, ma non ha mai voluto accettare la sua diagnosi e così ha chiesto aiuto alla Fondazione Nadia Toffa Onlus, che ...