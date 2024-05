Europee | Meloni - ‘sarebbe errore stoppare confronto con Schlei - è utile a elettori’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Ilmi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l’aver dato disponibilità al” con “denunce, lamentele… Io penso ilsia normale, particolarmente in una campagna elettorale come quella in cui siamo, in rapporto all’Unione europea, per raccontare agli italiani che ci sono due modelli: la proposta socialista e quella dei conservatori. Mettere aricette e visioni è un modo di aiutare cittadini nella scelta, è la cosa più naturale del mondo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’, sulle polemiche innescate daltv con la segreteria ...

Europee, Fratelli d'Italia lancia programma: "15 punti per Ue più giusta" - europee, Fratelli d'Italia lancia programma: "15 punti per Ue più giusta" - Nel programma per le europee anche "giustizia per chi ha avuto danni da vaccino" ...

