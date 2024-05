Demi Moore madrina del Trophée Chopard a Cannes 2024

Cannes 2024: Aishwarya Rai, Aditi Rao Hydari return to Red Carpet - cannes 2024: Aishwarya Rai, Aditi Rao Hydari return to Red Carpet - cannes Film Festival (May 14-25) brings global stars and cinema! Payal Kapdia's film vies for Palme d'Or.

Give Me (Demi) Moore: The Star Is an Early Cannes Film Festival Breakout With a Packed Schedule - Give Me (Demi) moore: The Star Is an Early cannes Film Festival Breakout With a Packed Schedule - moore has another confirmed outing at The American Pavilion where she has been booked for a session of the “In Conversation” series, which also features documentarian Frederick Wiseman, actor Billy ...

Cannes 2024, si parte. Dai film in gara agli ospiti attesi, la giuria e le Palme d'Oro: cosa sapere sul Festival - cannes 2024, si parte. Dai film in gara agli ospiti attesi, la giuria e le Palme d'Oro: cosa sapere sul Festival - Anche quest'anno sarà la croisette la passerella che vedrà sfilare le tantissime star internazionali arrivate a cannes. Tra gli ospiti più attesi ... Willem Dafoe e Demi moore. Nel dettaglio, ecco i ...