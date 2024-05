Bologna in Champions - anche i giocatori cantano ‘L’anno che verrà’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – “Caro amico, ti scrivo”. E il Dall’Ara festeggia. E’ la musica più dolce al mondo per tutti i tifosi bolognesi, perché quando la sentono sanno che ilha vinto. E’chedi Lucio Dalla, diventata negli anni la canzone che parte nelle casse dello stadio Dall’Ara a fine partita. Un momento fantastico per il tifo rossoblù, che si associa alla voce di Lucio sprigionando in cielo tutta la gioia dei tre punti. A maggior ragione in una stagione bellissima, culminata a due giornate dalla fine con la qualificazione inLeague. Ilha collezionato soltanto due sconfitte tra le mura amiche finora in tutto il campionato, contro Inter e Milan. E’ diventata quindi un’abitudine per i tifosi rossoblù tornare a casa con in testa ancora le ...