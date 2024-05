Leao | Provato a convincere Cancelo a venire al Milan! Poi la risposta

(Di martedì 14 maggio 2024)in una lunga intervista rilasciata nel portale Sport.xyz al collega Fabrizio Romano, ha svelato di avera portare l’ex Inter, Joao, al. IN ROSSONERO – RafaelhaJoaoa trasferirsi all’Inter, queste le sue dichiarazioni: «Ero in Nazionale, stavo parlando con. Ha giocato per l’Inter e mi diceva: “Mi piace il, è un bel club. Quando giocavo allo stadio contro di loro sentivo il tifo e da piccolo mi piaceva molto come squadra”. Allora gli ho detto: “Vieni” (ride, ndr). Mi ha detto che sarebbe stato difficile, era al Manchester City. Ci ho». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

2024-05-14 17:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’attaccante del Milan Rafael Leao ha concesso una lunga intervista a Fabrizio Romano per Sport.xyz. Un’intervista nella quale ...

L’attaccante del Milan Rafa Leao ha rilasciato un’intervista in esclusiva da Fabrizio Romano per Sport.xyz, in cui analizza diversi temi. A partire da Cristiano Ronaldo : “Sono orgoglioso di giocare con lui in nazionale. Per noi giovani, siamo ...

Ibrahimovic, i tifosi rossoneri e Cancelo al Milan: l'intervista a Rafael Leao

MILAN - Leao: "Per essere tra i top devo segnare ed essere più decisivo"

