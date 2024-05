Geolier annuncia il terzo disco | Dio lo sa esce il 7 giugno E il 15 parte il tour dallo stadio di Messina

I The Kolors hanno annunciato Geolier come primo ospite del live al Mediolanum Forum del 3 aprile e lo hanno fatto con una cover di I p' me, tu p' te.Continua a leggere

Geolier sarà ospite dei The Kolors al concerto del prossimo 3 aprile al Forum di Assago: lo ha annunciato la stessa band sul profilo social di Stash, con un video in cui il rapper partenopeo ascolta una versione urban funk di I p’ me, tu p’ te, che ...