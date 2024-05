Giro d' Italia | Paret-Peintre vince 10ma tappa - Pogacar in rosa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - È stato Valentinre la decimadeld'2024, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 chilometri con traguardo in salita: il francese della Decathlon Ag2R si è imposto per distacco al termine di una giornata dura anticipando di 29" il connazionale Romain Bardet (Team Dsm), terzo a 1'00" lo sloveno Jan Tratnik (Team Visma Lease a Bike). Fuga andata dunque in porto, il primo deglini è stato Andrea Bagioli (Lid-Trek), arrivato quarto a 1'17". Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, il padrone deldopo la prima giornata di riposo resta Tadej: il campione sloveno della Uae Team Emirates ha deciso di risparmiarsi in vista della seconda e della terza ...