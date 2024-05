A Roma la seconda edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio

(Di martedì 14 maggio 2024)– Quali competenze e quali tutele per gli operatori dell’informazione e? Questo il temanel, in programma alunedì 3 giugno, a partire dalle ore 9, nella Sala Protomoteca del Campidoglio. L’iniziativa, organizzata dalla Consultadell’Associazionena in collaborazione con l’Associazione ItalianaPubblica e ...

Bologna , Italia - 10 Maggio 2024 - Esplorare la ricchezza dei vini, promuovendo la cultura vinicola e raccontando le peculiarità delle venticinque aziende partecipanti: cinque giorni di evento per la seconda edizione dell’evento in programma da ...

Caso Plusvalenze , TuttoSport con Marco Bo mette in luce la disparità di trattamento tra la Roma e la Juventus accusando le magistrature di lavorare a velocità diversa a seconda della città e evidenziando come il pressing mediatico sulla Roma sia ...

A Riccione è partita la ‘ seconda stagione ’ della Pasticceria Sexy Mr Dick (inaugurata un anno fa in Viale Giardini 24, a due passi da Viale Ceccarini). Eravamo a Riccione anche in questi giorni e abbiamo notato, tra Viale Dante e Viale ...

Cinzia Tedesco in concerto con "Mister Puccini In Jazz" all'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento sabato 18 maggio - Cinzia Tedesco in concerto con "Mister Puccini In Jazz" all'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento sabato 18 maggio - Tutto pronto per il tour di Cinzia Tedesco, l'artista e vocalist che riesce a superare tutte le barriere tra i generi musicali. Appuntamento a sabato 18 maggio alle 21 nella ...

Roma, firmato protocollo per contrasto a false nazionalizzazioni dei veicoli - roma, firmato protocollo per contrasto a false nazionalizzazioni dei veicoli - roma, firmato protocollo per contrasto a false nazionalizzazioni dei veicoli tra i ministeri dell'Interno, Trasporti e Unasca ...

Il sindaco Gualtieri: "Sarà riqualificata entro il Giubileo". Il cantiere è stato avviato lo scorso 11 aprile - Il sindaco Gualtieri: "Sarà riqualificata entro il Giubileo". Il cantiere è stato avviato lo scorso 11 aprile - roma – Ottanta gradini (in salita) dividono dalla strada un gioiello verde della roma rinascimentale poco conosciuto proprio a causa della sua limitata accessibilità. E invece Villa Aldobrandini, tra ...