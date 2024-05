Internazionali d’Italia - i risultati di oggi | avanti i doppi azzurri Zverev o - ma si ferma Dimitrov

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Il veterano e la promessa. E’ lo schema che tiene in vita quel che resta del tennis azzurro in questi. Se nei tabelloni di singolare non vi è più traccia di un italiano, in quelli dio incantano il pubblico le coppie Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori. Errani e Paolini Su un “Pietrangeli” da sold out Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato le semifinali nel tabellone delo agliBNL: nei quarti le due azzurre si sono imposte per 6-3 5-7 10-5 , in un’ora e tre quarti di partita, sull’ucraina Lyudmyla Kichenok e sulla lettone Jelena Ostapenko, seste favorite del seeding, scatenando l'entusiasmo del pubblico. Bolelli e Vavassori Bolelli e Vavassori si gustano freddo il piatto della vendetta. ...