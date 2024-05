(Di martedì 14 maggio 2024)fuori della chiesa eai balconi delle finestre all'arrivo diFrancesco alla basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma dove il Pontefice ha compiuto nel pomeriggio una visita. Accolto anche dai giornalisti, Francesco, apparso in buona forma, si è voluto trattenere un momento con loro, prima di sistemarsi sulla carrozzina ed infilare l'ingresso della basilica. "per me, a favore", ha detto. Una giornalista ha chiesto perché lo dica sempre. "Ma perché ho bisogno della preghiera del popolo", ha risposto. Quindi ha benedetto la pancia di una cronista che ha confidato il suo stato di gravidanza.Francesco si è recato nelladi San Giuseppe al Trionfale per incontrare i sacerdoti dai 40 anni di ordinazione in su. In tutto una sessantina di sacerdoti ...

Folla per il Papa in una parrocchia romana, 'pregate per me' - folla per il papa in una parrocchia romana, 'pregate per me' - folla fuori della chiesa e folla ai balconi delle finestre all'arrivo di papa Francesco alla basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma dove il Pontefice ha compiuto nel pomeriggio una visita. (ANSA ...

Folla per il Papa a San Giuseppe al Trionfale, 'pregate per me' - folla per il papa a San Giuseppe al Trionfale, 'pregate per me' - folla fuori della chiesa e folla ai balconi delle finestre all'arrivo di papa Francesco alla basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma dove il Pontefice ha compiuto nel pomeriggio una visita. (ANSA ...

Papa Francesco in visita alla basilica di San Giuseppe al Trionfale: la folla lo accoglie con calore e il Pontefice chiede preghiere - papa Francesco in visita alla basilica di San Giuseppe al Trionfale: la folla lo accoglie con calore e il Pontefice chiede preghiere - Contesto: papa Francesco ha recentemente compiuto una visita alla basilica di San Giuseppe al Trionfale, dove è stato accolto con grande entusiasmo da una ...