Pensieri negativi? Il cervello sa cancellarli Ecco come aiutarlo

(Di martedì 14 maggio 2024) Brutti ricordi,, memorie di situazioni spiacevoli: spesso ci capita di essere sopraffatte dall’ansia e da preoccupazioni legate a esperienze tristi che abbiamo vissuto. Talvolta basta una musica, un oggetto, una frase per evocare momenti dolorosi. E quante volte la nostra mente accumula informazioni superflue per la nostra vita? “Dovrei pensare ad altro”, ci diciamo, sia nel caso di ricordi fastidiosi che di dati inutili: in effetti, non possiamo preoccuparci ancora di ciò che è stato, o ricordare tutto ciò che ci viene detto. Le grandi pulizie delMa dal momento che siamo macchine (quasi) perfette, abbiamo in noi il meccanismo ideale per fare pulizia di vani rimpianti, ricordi angoscianti e sterili rimorsi, ma anche di notizie banali. Ed è per questo che ilha una funzione di ...