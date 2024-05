Salvini - su superbonus si troverà soluzion - dossier non mio

(Di martedì 14 maggio 2024) "Sono convinto che siunae. Non è un mio, non porto via il lavoro ad altri, mi occupo di infrastrutture". Lo ha detto il vicepremier leghista Matteoa margine della presentazione di un libro al Maxxi interpellato sulle tensioni sul

Il caso Superbonus con le frizioni tra Tajani e Giorgetti? "Sono sicuro che si troverà una soluzione come in questo anno e mezzo di governo si è sempre trovata". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Rtl spiegando, ...

Il caso Superbonus con le frizioni tra Tajani e Giorgetti? "Sono sicuro che si troverà una soluzione come in questo anno e mezzo di governo si è sempre trovata". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Rtl spiegando, ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Sul Superbonus “sono sicuro che si troverà una soluzione come in questo anno e mezzo di Governo si è sempre trovata. Ci lavorano i tecnici, non è sulla mia sulla mia scrivania, quindi non voglio entrare nel campo ...

Salvini, su superbonus si troverà soluzione, dossier non mio - "Sono convinto che si troverà una soluzione. Non è un mio dossier, non porto via il lavoro ad altri, mi occupo di infrastrutture".

Salvini a Fiumicino: "Nessuno usi inchieste per bloccare opere pubbliche" - 'Il mio impegno è per lo sblocco di tutti i cantieri' 'Nessuno pensi di bloccare l'Italia' - ha chiosato Salvini - 'perché troverà in me un sostenitore del sì: abbiam bisogno di porti, aeroporti, ...