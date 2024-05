Amici 23 - Holden | Cosa vorrei da Sarah? La risposta fa impazzire i fan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 14 maggio 2024) Ultimi daytime del programma di Maria De Filippi prima del gran finale previsto per sabato prossimo. Il conto alla rovescia per la finale di23 è iniziato e sabato prossimo il programma incoronerà il suo vincitore. Gli ultimi daytime del talent show stanno attualmente presentando i sei finalisti attraverso interviste sulla loro vita personale e incontri inaspettati. Nella scuola di Maria De Filippi sono rimasti solo sei allievi: Marisol e Dustin per la danza, e Petit,e Mida per il canto. Quattro di loro fanno parte della squadra composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che è riuscita a portare in finale tutti gli allievi schierati all'inizio del serale, ovvero Marisol, Dustin, Petit …