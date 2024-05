Violenza sulle donne - ecco lo smartwatch che avvisa i carabinieri | come funziona

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 maggio 2024) Parte da Roma la sperimentazione del progetto “Mobile angel”, un sostegno in più delle autorità in caso di aggressione. L’intesa è stata firmata dal Procuratore Capo Francesco Lo Voi, e dal Comandante provinciale dei, Generale di Brigata Marco Pecci. – corrieredellacittà.com Un dispositivo intelligente, capace con un solo tocco di avvertire il Comando provinciale deidi Roma sul rischio di aggressione, atti persecutori o episodi didi genere. E’ il “mobile angel”, loin fase di sperimentazione approvato questa mattina, martedì 14 maggio, grazie al protocollo tecnico tra la Procura della Repubblica e il Comando provinciale dei. Al via il “Mobile Angel”, maggior rapidità d’intervento per il codice rosso Con la firma del protocollo tecnico tra ...