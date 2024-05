Fondi di coesione - il Consiglio di Stato dà ragione alla Campania De luca | Una battaglia di civiltà

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildiha riconosciuto l’obbligo del ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto di concludere l’accordo dicon la Regioneper la distribuzione deinecessari. Questa sentenza rappresenta una vittoria significativa per la regione che aveva presentato ricorso a gennaio, lamentando notevoli ritardi rispetto ad altre regioni L'articolo Teleclubitalia.

“Quella che stiamo facendo non è una gara , è un lavoro di merito che stiamo portando avanti con tutte le Regioni e quindi vedremo adesso, abbiamo delle interlocuzioni anche di carattere tecnico in corso, al di là di quello che appare all’esterno, e ...

Fondi per il Sud, De Luca: «Vittoria al Consiglio di Stato». Fitto ha 45 giorni per chiudere l'accordo con la Regione Campania - fondi per il Sud, De Luca: «Vittoria al Consiglio di Stato». Fitto ha 45 giorni per chiudere l'accordo con la Regione Campania - Il Consiglio di Stato ha accertato con una sentenza l'obbligo del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnnr «di definire il… Leggi ...

Fondi Fsc, De Luca: straordinaria vittoria al Consiglio di Stato - fondi Fsc, De Luca: straordinaria vittoria al Consiglio di Stato - Napoli, 14 mag. (askanews) – “Il Consiglio di Stato ha confermato pienamente le tesi della Campania, ha censurato i ritardi, e stabilisce l’inaccettabilità delle procedure messe in campo dal governo.

Il Consiglio Stato dà ragione alla Campania, ok ai fondi di coesione - Il Consiglio Stato dà ragione alla Campania, ok ai fondi di coesione - 'Il ministero obbligato a fare un accordo'. La Regione aveva fatto ricorso. De Luca: 'straordinaria vittoria' (ANSA) ...