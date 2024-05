Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 14 maggio 2024). Battute iniziali per il Festival dinumero 77. Le nuvole minacciano il red carpet inaugurale di The Second Act di Quentin Dupiex, con un parterre tutto francese: Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel. E le nuvole preannunciano anche un temporale sul festival, dopo l’annuncio del corto Moi Aussi, in programma domani...