Giro d’Italia 2024 - tappa 11 per i velocisti | favoriti e dove vederla in tv

(Di martedì 14 maggio 2024) Bocca della Selva, 14 maggio- Non ci sono stati scossoni nella generale dopo la decimadelcon arrivo in cima a Bocca della Selva. Punture di spillo tra i big, con Tadej Pogacar a controllare, mentre Romain Bardet ha approfittato della fuga per rientrare in classifica generale, seppur staccato di oltre quattro minuti dallo sloveno che è in maniera autoritaria maglia rosa. E il buon Taddeo sta cominciando ad apprezzare sempre di più il calore del pubblico italiano, come affermato in una recente intervista: “Ilmi sta piacendo di più rispetto a Tour e Vuelta, mi sta regalando grandi emozioni. A ognila gente urla il mio nome e non mi sarei mai aspettato un supporto del genere”. Insomma, Pogacar conquistato dal calore italico. Intanto, è leader con quasi ...

Il Giro d’Italia passa a Cesena: quali sono le strade chiuse al traffico - Il giro d’Italia passa a Cesena: quali sono le strade chiuse al traffico - La kermesse passa in città venerdì 17 maggio in occasione della 13esima tappa ‘Riccione-Cento’. Per l’occasione, sono disposte alcune modifiche alla viabilità: ecco quali ...

