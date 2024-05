Milan - Impallomeni | Vi dico chi sarebbe perfetto come tecnico

(Di martedì 14 maggio 2024) Stefanoè intervenuto per parlare della prossima guida tecnica dele su chiil profilo ideale Stefanoha parlato a TMW Radio nel corso di Maracanà per approfondire il discorso legato ale il futuro. SUL MOMENTO DEL– «C’è un po’ di confusione e si avverte. Se metti in discussione Pioli,

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante rossonero Rafael Leao. Ecco le sue parole.

ON AIR - Impallomeni: "Gasperini mi intriga molto in chiave Juventus" - ON AIR - impallomeni: "Gasperini mi intriga molto in chiave Juventus" - Stefano impallomeni, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: Tra Thiago Motta e Gasperini chi è più pronto per una big Il Mi ...

Impallomeni sentenzia: «Chi gioca con la Juve non può permettersi prestazioni anonime come quella con la Salernitana» - impallomeni sentenzia: «Chi gioca con la Juve non può permettersi prestazioni anonime come quella con la Salernitana» - Stefano impallomeni ha parlato della sfida di domani tra l’Atalanta e la Juventus, valida per la conquista della Coppa Italia Stefano impallomeni, a Tmw Radio, ha parlato della sfida di domani tra Ata ...

Impallomeni a Tmw Radio: “Finale di Coppa Italia più importante per la Juve” - impallomeni a Tmw Radio: “Finale di Coppa Italia più importante per la Juve” - Stefano impallomeni ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Come commenta le parole di Spalletti sulla rosa per Euro 2024 "Non credo che convochi ...