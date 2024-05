You’re Cordially Invited | trailer per la commedia vietata ai minori con Will Ferrell e Reese Witherspoon

(Di martedì 14 maggio 2024) Due attori di razza, i preparativi per un matrimonio da favola e tanti disastri all'orizzonte nella nuovaPrime Video Amazon MGM Studios ha diffuso in streaming ildellaYou're, interpretato dalla coppia inedita composta da. Secondo la sinossi ufficiale della pellicola,ai, "una donna () che sta organizzando il matrimonio perfetto di sua sorella (Meredith Hagner) e il padre () di una giovane futura sposa (Geraldine Viswanathan) scoprono di avere una doppia prenotazione in un resort remoto su un'isola al largo della costa della Georgia. Quando entrambe le parti ...

