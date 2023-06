Inter | l’imprenditore finlandese Zilliacus è interessato all’acquisto del club Reuters

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le ultime prestazioni dell’in Champions League hanno aumentato il valore delsul mercato. Non a caso parecchie voci si sono inseguite sulla possibilità che Steven Zhang possa vendere il. La notizia di questi ultimi giorni riguarda il possibileessamento di Thomas, imprenditore, che avrebbe l’idea di assumere il controllo dell’. Lo scrive. In precedenza c’erano state altre società che avevano mostratoesse: ad esempio Goldman Sachs e la banca statunitense Raine, che ha gestito la vendita deldi Premier League Chelsea lo scorso anno.: chi èche si ...

Lo riporta Reuters. Aveva guardato anche il Manchester United .finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un'offerta d'acquisto per. Lo riporta la Reuters citando due fonti vicine al dossier. Nei mesi scorsi Zilliacus, un ex alto ...... il futuro della società può cambiare: Zilliacus valuta un'offertaStando a quanto riportato dall'agenzia 'Reuters',finlandese Thomas Zilliacus sta valutando un'offerta per, ...Stando a quel che riporta Reuters,finlandese Thomas Zilliacus sta valutando un'offerta per'agenzia di stampa britannica riporta che Goldman Sachs e la banca statunitense Raine, che lo scorso anno ha gestito la ...