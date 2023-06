Festival musicali 2023 | gli eventi imperdibili e i consigli per viverli al meglio

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 2 giugno 2023) Manca poco più di un mese all’estate, ma la stagione dei festival è già iniziata: in America, si è da poco concluso il Coachella che, nella seconda metà di Aprile, ha richiamato turisti e appassionati da tutto il mondo, ma anche l’Italia e l’Europa stanno scaldando i motori con tantissimida mettere in agenda. I festival possono essere una bellissima avventura, ma in alcuni casi non mancano difficoltà legate a trasporti da prenotare (che possono raggiungere prezzi proibitivi), bagni di folla o condizioni climatiche avverse. A fronte di una stagione festivaliera che si preannuncia ricca di appuntamenti, ANote Music, propone una serie diutili per affrontare alogni imprevisto, e, allo stesso tempo, risparmiare. I festivaldella stagione ...