I cavallucci marini di Taranto in trasferta a Genova

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il Mar Piccolo diè un bacino costiero che ospita una delle più grandi popolazioni didel Mar Mediterraneo ma, dal 2016, ha registrato una diminuzione della loro densità di circa il 90%. Il nuovo progetto di conservazione prende il via dal più ampio progetto di valorizzazione del parco del Mar Piccolo e di conservazione della biodiversità intrapreso da anni dal Comune di. Prevede diverse azioni, tra le quali la creazione di aree di tutela in modo da proteggere inel loro habitat naturale e, in parallelo, la riproduzione in ambiente controllato di alcuni esemplari della specie Hippocampus guttulatus detto anche “o camuso”. La riproduzione in ambiente controllato si svolgerà all’Acquario di ...