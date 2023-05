Supercoppa Europa 2023 | chi la gioca? Possibile derby italiano | la Roma insegue la prima qualificazione

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Molto probabilmente sarà questo l’ultimo anno in cui vedremo unaEuropea classica, ovvero che si disputerà in finale secca tra la vincente della Champions League e quella dell’League. Con la volontà dell’UEFA di tirare dentro questa competizione anche la vincitrice della Conference League, potrebbero esserci delle modifiche sostanziali dal prossimo anno. LaEuropea delsi disputerà mercoledì 16 agosto alle ore 21.00 allo Stadio “Karaiskakis”, del Pireo, nei pressi di Atene, lo stadio casalingo dell’Olympiacos. La partita andrà in diretta streaming su Amazon Prime Video che ha, almeno per adesso, i diritti in esclusiva. Tutta la UEFALeague è su DAZN. Attiva ora La partita potrebbe essere disputata da Inter o Manchester City per quel che riguarda la Champions ...