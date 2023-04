Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: analisi del film live su Twitch e YouTube (Di giovedì 6 aprile 2023) Il party di avventurieri è pronto a partire. Analizzare nel dettaglio Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è l’obiettivo della nostra quest. Lo faremo live sui nostri canali Twitch e YouTube. Quando? Stasera alle 20,30 all’interno della nostra rubrica del giovedì Zetha Mansion. A guidare la compagnia il nostro infaticabile dungeon master Giovanni. Al suo fianco lo stregone Alex Polidori (doppiatore di Simon nel film), il bardo cantastorie Mattia Ceniti (in arte Matt Aster) direttamente dai tavoli da gioco di InnTale, il barbaro Edoardo Ferrarese dalle terre di Everyeye.it e infine il nostro scaltro druido Giacomo Lenzi. Tema della diretta? Scovare tutti gli easter eggs e le citazioni sparse in Dungeons ... Leggi su screenworld (Di giovedì 6 aprile 2023) Il party di avventurieri è pronto a partire. Analizzare nel dettagliodeiè l’obiettivo della nostra quest. Lo faremosui nostri canali. Quando? Stasera alle 20,30 all’interno della nostra rubrica del giovedì Zetha Mansion. A guidare la compagnia il nostro infaticabile dungeon master Giovanni. Al suo fianco lo stregone Alex Polidori (doppiatore di Simon nel), il bardo cantastorie Mattia Ceniti (in arte Matt Aster) direttamente dai tavoli da gioco di InnTale, il barbaro Edoardo Ferrarese dalle terre di Everyeye.it e infine il nostro scaltro druido Giacomo Lenzi. Tema della diretta? Scovare tutti gli easter eggs e le citazioni sparse in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martina7_totale : @FrancescoLancia il mercoledì è proprio così la prima cosa colazione e in sottofondo Dungeons and Deejay - parcomaganessi : C’è qualche nerd / gaymer oltre a me? Avete visto DUNGEONS AND DRAGONS? Voto? ?????? - FrancescoLancia : Sesta puntata di Dungeons&Deejay fuori oggi! Puntatona! Non perdetela, sull'app di one podcast o sulle principali p… - tusciaweb : “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” e “Super Mario Bros” al Cine Tuscia Village Vitorchiano - 'Il piacere è… - CinetelWeb : Top 10 #Cinetel #BoxOfficeItalia 11/04: 1 SUPER MARIO BROS (€760495) 2 AIR (80762) 3 DUNGEONS & DRAGONS (53862) 4 J… -