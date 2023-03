Plusvalenze | diritti di riacquisto e carta Dybala | le nuove carte in mano ai pm contro la Juventus

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’inchiesta della Guardia di Finanza di Torino sulledellasi arricchisce di. Nel fascicolo è arrivato il deposito degli interrogatori di Pauloe del suo avvocato Luca Ferrari. Ma soprattutto, fa sapere oggi Il Fatto Quotidiano, i pm hanno inla “”. Ovvero la prova dei pagamenti di stipendi dilazionati e non annullati. Nell’interrogatorio l’attuale giocatore della As Roma ha detto che ad aprile 2023 la Juve ha l’ultima chance per pagare. Poi il suo avvocato scriverà ai bianconeri per avere i 3,8 milioni di euro che la società ancora gli deve. Ma c’è di più. Ferrari, dispensato dal segreto professionale, ha consegnato agli investigatori una chat tra lui e l’attaccante. Nella quale si parla della ...

La Juventus ha sottoscritto contratti di acquisto di calciatori che le hanno consentitonei documenti ufficiali. Poi, secondo l'accusa, si sarebbe accordata con le stesse società con cui ...fittizie, Lo Monaco critica la giurisprudenza sportiva ' L'Italia a incamerare itelevisivi oggi è quarta ', ha continuato il dirigente. ' Non appena 7/8 anni fa era seconda. ......perfino se il token possa costituire uno strumento per facilitare la circolazione direali ... la quale ne assoggetta espressamente a tributo le. In realtà, una disciplina "unitaria" ...

Per Pietro Lo Monaco il caso plusvalenze non è chiaro né giusto: ecco l'unico modo di salvare il calcio italiano ...Intervenuto su Calciomercato.it in onda su TV Play, Pietro Lo Monaco ha parlato anche del caso plusvalenze della Juventus: "Il discorso delle plusvalenze è una grande boiata, 15 ...