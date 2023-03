Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di aprile - VIDEO (Di giovedì 30 marzo 2023) Il numero di aprile di Quattroruote, in edicola dal 31 marzo e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla prova su strada della Peugeot 408, una vettura fuori dagli schemi. Le altre auto testate a Vairano sono la versione a benzina della Jeep Avenger, il restyling della Dacia Duster e la BMW i7, per la quale abbiamo riportato in vita un pezzo di storia del giornale: la testata Top Car. C'è poi un confronto fra due macchine molto diverse, ma entrambe spinte da un V8: la Jaguar F-Pace SVR e la Land Rover Defender P525. Nella nuova sezione (Ri)viste da vicino si parla della Lancia Ypsilon e della Suzuki Ignis, mentre tra le Impressioni di guida c'è anche quella della Ferrari Purosangue. L'apertura delle Anteprime è riservata alle future Mini e nel servizio di punta delle Autonotizie il ceo dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildidi, in edicola dal 31 marzo e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla prova su strada della Peugeot 408, una vettura fuori dagli schemi. Le altre auto testate a Vairano sono la versione a benzina della Jeep Avenger, il restyling della Dacia Duster e la BMW i7, per la quale abbiamo riportato in vita un pezzo di storia del giornale: la testata Top Car. C'è poi un confronto fra due macchine molto diverse, ma entrambe spinte da un V8: la Jaguar F-Pace SVR e la Land Rover Defender P525. Nella nuova sezione (Ri)viste da vicino si parla della Lancia Ypsilon e della Suzuki Ignis, mentre tra le Impressioni di guida c'è anche quella della Ferrari Purosangue. L'apertura delle Anteprime è riservata alle future Mini e nel servizio di punta delle Autonotizie il ceo dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusyBibi : @quattroruote Niente di nuovo sotto il sole ?? - viaggiareonthe1 : ASI - Firmato un protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri: stato siglato un nuovo protocollo d'intesa della… - Pellegrini4R : RT @quattroruote: Vuoi provare un nuovo modello con #Quattroruote? Sei (o sei stato) un cliente #Skoda e non hai esperienza nel mondo delle… - davidecomunello : RT @quattroruote: Vuoi provare un nuovo modello con #Quattroruote? Sei (o sei stato) un cliente #Skoda e non hai esperienza nel mondo delle… - quattroruote : Vuoi provare un nuovo modello con #Quattroruote? Sei (o sei stato) un cliente #Skoda e non hai esperienza nel mondo… -

Mercato europeo - La regina di febbraio è la Model Y Nuovo cambio al vertice delle auto più vendute sul mercato europeo. Se a gennaio il primo posto della classifica elaborata da Jato Dynamics era occupato dalla Dacia Sandero, a febbraio la corona va ... Veicoli commerciali - Watt eCV1, un nuovo furgone elettrico Caratteristico del nuovo progetto, che dovrà dare vita a un veicolo con peso totale di 3,5 o 4,25 tonnellate, l'abitacolo con guida centrale e uno o due posti aggiuntivi, che poggia su un pianale con ... Faraday Future - FF 91 Futurist: finalmente parte la produzione 'Ciò dimostra che la società è entrata in una nuova fase sotto la governance e il funzionamento del nuovo consiglio di amministrazione e della direzione. Crediamo che il brand ripristinerà ... cambio al vertice delle auto più vendute sul mercato europeo. Se a gennaio il primo posto della classifica elaborata da Jato Dynamics era occupato dalla Dacia Sandero, a febbraio la corona va ...Caratteristico delprogetto, che dovrà dare vita a un veicolo con peso totale di 3,5 o 4,25 tonnellate, l'abitacolo con guida centrale e uno o due posti aggiuntivi, che poggia su un pianale con ...'Ciò dimostra che la società è entrata in una nuova fase sotto la governance e il funzionamento delconsiglio di amministrazione e della direzione. Crediamo che il brand ripristinerà ... Nuovo Quattroruote: scopri il numero di aprile 2023 - Quattroruote.it Quattroruote La regina di febbraio è la Model Y Secondo le elaborazioni di Jato Dynamics la Suv statunitense conquista la prima posizione, davanti alla Dacia Sandero e alla Peugeot 208. In spolvero il segmento delle elettriche, mentre perdono terre ... Watt eCV1, un nuovo furgone elettrico Sviluppato su una piattaforma modulare a skateboard, adatta anche alla versione cabinata da allestimento, si caratterizza per il posto guida centrale ... Secondo le elaborazioni di Jato Dynamics la Suv statunitense conquista la prima posizione, davanti alla Dacia Sandero e alla Peugeot 208. In spolvero il segmento delle elettriche, mentre perdono terre ...Sviluppato su una piattaforma modulare a skateboard, adatta anche alla versione cabinata da allestimento, si caratterizza per il posto guida centrale ...