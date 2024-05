Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Sarà fuga o un altro show di Pogacar a Prati di Tivo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilsi può soprannominare fino a questo momento anche il. Lo sloveno sta dominando in lungo e in largo la Corsa Rosa, ha stravinto la cronometro di Perugia e Daniel Martinez, secondo in classifica generale, è staccato già di oltre due minuti e mezzo dalla maglia rosa. L’ottavaè la più dura di questa prima settimana, la prima vera e propriadi montagna. Da Spoleto edi: 152 chilometri con partenza dall’Umbria e arrivo in Abruzzo e oltre 3800 metri di dislivello. Saranno tre le salite principali del giorno: si parte con il GPM di seconda categoria di Forca Capistrello (16,3 km al 5,6% di pendenza media con picchi al 12% nella prima parte). Una frazione che continuerà con diversi sali ...