Settore giovanile Primavera - ultima sfida Under 15 | spareggi al via

(Di sabato 11 maggio 2024) PERUGIA - Non sono terminati gli impegni delle formazioni giovanili biancorosse: c’è chi deve disputare ancora l’ultimo turno e chi invece sarà alle prese con i play off. Campionato terminato, invece, per17 e16. Ecco il programma gare delle squadre deldel Perugia impegnate nel weekend 11-12 maggio. Ladi Del Bene disputa l’di campionato a Crotone: la gara è in agenda oggi alle 15, in trasferta, al centro Sportivo Baffa. Prendono il via in casa, invece, gliper l’15: Perugia-Monopoli (primo turno playoff) è in programma domani alle 11 al centro sportivo "Paolo Rossi". Per l’12: Torneo Fair Play Elite, domani 12 alle 10 al centro sportivo "G. ...

Frascati Scherma, tris di campioni italiani Under 23 - Frascati Scherma, tris di campioni italiani under 23 - Rientrando in Italia, invece, si è disputato il tradizionale appuntamento dei campionati italiani under 14 (Gpg) nella cornice di Riccione e il Frascati Scherma ha confermato di essere ad altissimo ...

Rugby Civitavecchia, Under 16 Crc/Url sconfigge l’Olbia - Rugby Civitavecchia, under 16 Crc/Url sconfigge l’Olbia - NewTuscia – ROMA –Il cuore rugbistico batte forte anche nell’under 16 CRC/URL. Se i seniores hanno chiuso alla grande il campionato di serie A con una bella vittoria esterna, i guerrieri più giovani b ...

Under 16, fasi finali al giro di boa - under 16, fasi finali al giro di boa - Fasi Finali playoff al primo giro di boa importante. L’ultima giornata dei gironi è alle porte e alcune squadre cercano punti per qualificarsi ai quarti di finale. Già certo praticamente del primo po ...