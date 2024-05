Aspettando Napoli-Bologna con alcuni doppi ex

(Di sabato 11 maggio 2024)il match tra, i tifosi partenopei fanno quasi fatica a dimenticare le ‘provocazioni’ della curva rossoblù al Dall’Ara quel 19 gennaio 2014. Ma si sa, la madre dei cretini… E chi scrive non dimentica che cinque giorni dopo quella partita Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport cercò di evitare ulteriori polemiche, ricordando i diversiex. Come ‘Totonno’ Juliano, che chiuse la carriera proprio con la casacca felsinea. Dae viceversa Se una menzione spetta di diritto a Beppe Savoldi e Paulo Innocenti (primo capitano delche arrivò a ‘Città nuova’ da), nel 1979 Mauro Bellugi giunse nel capoluogo campano dopo cinque campionati sotto le Due Torri. Sapevate che Luis Vinicio dopo nel ...

Aspettando Napoli-Bologna, di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Kvara sì, Jack quasi. Il Napoli recupera i pezzi (fondamentali) in vista della partita in programma domani alle 18 al Maradona con il ...

CDS - Napoli-Bologna, in difesa pronto Juan Jesus, Raspadori prova il recupero - CDS - napoli-bologna, in difesa pronto Juan Jesus, Raspadori prova il recupero - Come riporta il Corriere dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia è trnat in gruppo giovedì mentre Raspadori ha cominciato recentemente ad allenarsi di nuovo con i compagni di squadra. Per lui, quella contr ...

Verso Napoli-Bologna: probabili formazioni e dove seguire il match - Verso napoli-bologna: probabili formazioni e dove seguire il match - Vietato sbagliare. Al Maradona anticipo del sabato fondamentale per il finale di stagione di Napoli e Bologna.

Diretta Napoli-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta napoli-bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Il match tra le formazioni di Calzona e Thiago Motta è in programma sabato 11 maggio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma ...