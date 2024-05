Correa ritorna all’Inter Il peso a bilancio dell’attaccante – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 11 maggio 2024) Joaquintornerà sicuramentein estate. Il calciatore argentino ha deluso nuovamente, stavolta con la maglia del Marsiglia. Ilanalizzato dal Corriere dello Sport.– Il Marsiglia è uscito dall’Europa League contro l’Atalanta in semifinale, Joaquinperciò torneràin estate. Dopo il prestito oneroso di 2 milioni di euro elargito qualche mese fa il club francese non riscatterà l’attaccante, che sta per chiudere la Ligue 1 con zero gol e zero assist all’attivo. Delusione totale per l’ex Lazio, acquistato per 31 milioni dnell’estate del primo addio di Romelu Lukaku.ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri e ha un ingaggio di 3.5 ...