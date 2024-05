Milano - pro-Gaza e tendini si accampano davanti alla Stale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) I Giovani Palestinesi hanno organizzato la 'acampada' per l'Intifada studentesca, allestendo una tendopoli nel cortile dell'università Statale di, in via Festa del Perdono, a cui hanno aderito diversi studenti. "Fermiamo il massacro del popolo palestinese", si legge su uno striscione. "La nostra volontà è chiara: fuori Israele dStatale di. Nessuna complicità con il sionismo. Intifada studentesca", recita un comunicato. "Intifada finovittoria" e "Resistere come in Palestina", gli slogan intonati dai giovani.