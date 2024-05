Previsioni meteo - weekend come d’Estate | ma già da Lunedì torna il maltempo al Centro-Nord

Oroscopo Paolo Fox di oggi , sabato 11 maggio 2024 Oroscopo Paolo Fox di oggi , 11 maggio 2024 . Scopriamo le previsioni e l’ Oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi . Come sempre il noto ...

Quello di sabato 11 e domenica 12 maggio sarà un weekend caratterizzato da Tempo prevalentemente soleggiato e temperature miti in diverse zone d' Italia , grazie all'alta pressione. Attesa invece per la prossima settimana una nuova perturbazione che ...

Torna il caldo africano in arrivo sull'Italia. Ma non dappertutto. Dal punto di vista meteorologico, la Penisola sarà divisa in due questo weekend e, in gran parte, anche per la...