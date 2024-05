Basket Serie C Montecchio con l’ultima Correggio a Molinella

(Di sabato 11 maggio 2024) Secondo match interno consecutivo per la Clevertech(6), in campo alle 20 al PalaEnza nella seconda giornata di ritorno della poule salvezza diC. Reduci dallo stop con la capolista Santarcangelo, Germani e compagni affrontano il fanalino ScuolaFerrara (0), che sembra destinato alla retrocessione avendo 4 lunghezze da recuperare sul quarto posto, che garantirebbe l’accesso ai playout: un’occasione importante, per i padroni di casa, per ritrovare il sorriso e mantenere la seconda piazza in classifica, ponendo le basi per un finale di stagione in gestione. Trasferta a(8), alle 21, per la Pallacanestro(4), reduce dalla vittoria infrasettimanale nel posticipo con San Lazzaro: i giallo-neri se la vedranno con la capolista del loro girone, ancora imbattuta in ...

