L’Attila Junior in campo | Possiamo battere Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) "Dobbiamo scendere inconsapevoli della nostra forza, giocando la nostra pallacanestro in attacco e mettendo più precisione in fase difensiva, soprattutto in alcuni frangenti di gara che aci sono costate la partita". Vuole la vittoria a tutti i costi Nicola Scalabroni, coach delBasket di Porto Recanati che oggi alle 21.15 scenderà sul parquet del palas Medi per giocarsi gara2 dei quarti di finale playoff contro la Virtus, nel campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi, dopo la sconfitta in gara1 a, dovranno aggiudicarsi per forza il match di stasera se vorranno continuare a coltivare il sogno della promozione nella B Nazionale, visto che la serie fra le due compagini è al meglio delle tre partite. "A– osserva ...