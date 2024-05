Azzurri mai vincenti allo stadio della Capitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) LoOlimpico è un campo ’tabù’ per l’Empoli, che nelle 32 sfide disputate finora non è mai riuscito a battere Roma o Lazio. Per quanto riguarda i 14 precedenti con i biancocelesti, il club azzurro ha racimolato soltanto 5 pareggi, 2 dei quali nelle ultime due partite. Nella scorsa stagione finì infatti 2-2 grazie alle reti di Caputo (nella foto) all’83’ e Marin al 94’, che rimontarono il doppio vantaggio laziale firmato da Felipe Anderson e Zaccagni nella prima ora di gioco, mentre in quella precedente, si registrò addirittura un 3-3: 2 gol in 2 minuti in avvio di Bajrami e Zurkowski lanciarono gli, poi raggiunti da Immobile e Milinkovic-Savic, ma capaci di tornare avanti con Di Francesco prima del definitivo pareggio laziale ad opera ancora di Milinkovic-Savic al terzo minuto di recupero. Prima di queste due occasioni,l’Empoli non ...