NBA Playoff 2024 | Haliburton trascina i Pacers - Nuggets a valanga sui Timberwolves

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Si viaggia ancora una volta da Est a Ovest per le semifinali di Conference deiNBA. In scena due delle quattro gare-3 che, pian piano, stanno portando alle sfide in grado di portare verso l’anello. A Indianapolis, gli Indianarisolvono in proprio favore una sfida davvero complessa contro i New York Knicks, guadagnandosi la prima vittoria nella serie per 111-106 e accorciando sull’1-2. Gara, questa, incertissima fin quasi al termine, e che vive su un fatto particolare: 35 e 26 punti li fanno sia due dei vincitori, Tyresee Pascal Siakam, che due degli sconfitti, Donte DiVincenzo e Jalen Brunson. L’ultima parola, però, spetta ce la mettono Nembhard da nove metri alla Steph Curry a 16? dalla fine e Nesmith con i due liberi che fissano il risultato. Basket, al via idi Serie A. Virtus ...