All’Olimpico è vietato sbagliare I dubbi di Nicola sono in attacco

(Di sabato 11 maggio 2024) Ultima seduta di allenamento questa mattina, a porte chiuse come ieri, per l’Empoli che poi partirà alla volta di Roma, dove domani alle 12.30 affronterà la Lazio nell’anticipo dell’ora di pranzo. Terzultimo appuntamento del campionato di Serie A per agli azzurri, a cui poi rimarrà da affrontare la trasferta di Udine e l’ultima sfida al Castellani-Computer Gross Arena contro la Roma. Inevitabile quindi che si alzi la pressione sui ragazzi di, chiamati a difendere due punti di vantaggio sulla zona retrocessione per arrivare a quel traguardo che significherebbe scrivere un’altra importante pagina di storia della società di Monteboro. Per quanto complicato, capitan Luperto e compagni devono cercare di tornare a casa con un risultato positivo per andare a giocarsi poi una bella fetta di salvezza sul campo dell’Udinese il prossimo fine settimana. Riguardo alla ...