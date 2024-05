L’Use Computer Gross all’attacco del Cecina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutto pronto al Pala Sammontana di Empoli per ospitare gara uno della semifinale play-off del campionato B Interregionale di basket tra Use. I biancorossi empolesi tornano a giocare una semifinale play-off a 14 anni di distanza dall’ultima volta e lo faranno contro una squadra che ha avuto qualche giorno di riposo in più, avendo eliminato Casale in due sole tiratissime partite. In parità invece il bilancio dei due precedenti stagionali con una vittoria a testa: 79-70 a Empoli, 80-77 a. Come accaduto nei quarti con Quarrata,si troverà ancora una volta di fronte tanti ex, a partire da coach Andrea Da Prato e proseguendo con il suo assistente Cosimo Corbinelli per finire con il giocatore Lorenzo Turini. "Giochiamo contro una squadra che ha rispettato i pronostici di ...