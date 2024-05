Strepitosa vittoria contro il Venezia Primo tempo chiuso in svantaggio Pio Esposito e Reca ribaltano tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Un testa-coda che inizia in un’atmosfera spettacolare, con una coreografia che farebbe invidia a molte squadre di A e finisce in gloria, con il pubblico che invade festosamente nella più pura tradizione british che questo stadio continua a conservare intatta nonostante, festeggiando una salvezza diretta che qualche mese fa sarebbe stata utopia. D’Angelo è il vero artefice di questo mezzo miracolo, grazie alla sua cocciutaggine nel chiedere rinforzi adatti e nel ricompattare come una falange un gruppo che era allo sbando. Il tecnico abruzzese insiste nella difesa a tre, con Bertola al posto dello squalificato Nikolaou sulla sinistra e conferma il tandem d’attacco Pio- Di Serio. Ilschiera la formazione tipo e ha una panchina che in buona parte sarebbe titolare in maglia bianca, a sottolineare i ventinove punti ...