Che cos’è la tempesta solare e che conseguenze può avere per noi?

(Di sabato 11 maggio 2024) Unaè un disturbo temporaneo della magnetosfera terrestre, ovvero di quella fetta di spazio che circonda il nostro pianeta, entro cui il campo magnetico terrestre domina il moto delle eventuali particelle cariche presenti. Essa è causata da un’accresciuta attività, detta brillamento. Di fatto si tratta di un’esplosione, dovuta al rilascio di energia magnetica accumulata, che libera una grande quantità di energia sotto forma di luce, radiazione e particelle energetiche nello spazio. L’espulsione di massa coronale, detta CME, provoca la formazione di venti solari potenti che colpiscono il campo magnetico della Terra, dalle 24 alle 36 ore successive alla stessa CME. Nelle scorse ore la National Oceanic and Atmospheric Administration ha annunciato una “geomagnetica ...

L’attesa per un fenomeno naturale spettacolare Tra venerdì e sabato notte, preparati a poter assistere a un’aurora boreale di straordinaria intensità, grazie a un’inusuale attività di brillamento solare . Colori come il verde, il viola e il rosso ...

tempesta solare e aurora boreale in Gran Bretagna Una tempesta solare ha regalato uno spettacolo unico di aurora boreale in Gran Bretagna venerdì sera, emozionando gli abitanti del Regno Unito. L’aurora boreale illumina te di solito si manifestano ...

UNA TEMPESTA SOLARE - UNA tempesta solare - È in corso la più forte tempesta solare registrata fin dal 2003. A generarla è l’attività di un ammasso di macchie solari sulla superficie del Sole che è largo 16 volte il diametro della Terra. Il liv ...

Aurora polare in Italia, perché la vediamo e perché è rosa - Aurora polare in Italia, perché la vediamo e perché è rosa - L'affascinante spettacolo dell'Aurora Polare in Italia. Le immagini mozzafiato dei cieli notturni illuminati da colori sorprendenti. Ecco perché accade ...

Oggi: La Terra affronta una tempesta solare 'Severa' rischi per GPS e telecomunicazioni - Oggi: La Terra affronta una tempesta solare 'Severa' rischi per GPS e telecomunicazioni - Nell'epicentro dell'evento cosmico, una tempesta solare di proporzioni straordinarie sta minacciando la stabilità dei sistemi tecnologici terrestri. Secondo il Centro di Previsione Meteorologica statu ...