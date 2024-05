(Di sabato 11 maggio 2024) Il legame unico, solido e indissolubile tra due partner grandi chef. L’amicizia fra due madri che si infrange e prende pieghe scure quando una perde il figlio in un incidente. Infine, il rapporto tormentato tra quattroe due sorelle dopo il suicidio del padre… Sono i racconti al centro di tre film attualmente in sala, ovvero Ildi Tran Anh Hung con Juliette Binoche e Benoît Magimel,di Benoît Delhomme con Anne Hathaway e Jessica Chastain e Seidi Simone Godano con Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Valentina Bellè e Gabriel Montesi. #Il...

Fioccano diverse novità al Cinema nel weekend dal 3 al 5 maggio , tra le quali spicca Sei fratelli di Simone Godano. Il film, che vedrà coinvolti nel cast anche Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini, non è la solita novità disponibile in sala. Di ...

Weekend al cinema con “Il gusto delle cose”, “Mother’s Instinct” e “Sei fratelli” - weekend al cinema con “Il gusto delle cose”, “Mother’s Instinct” e “Sei fratelli” - “Mother’s Instinct”, “Il gusto delle cose”, “Sei fratelli”: trama, cast e recensione dei film al cinema nel weekend. Su Amica.it ...

Chi vince le elezioni europee 2024 in Italia, gli ultimi sondaggi sui principali partiti e candidati - Chi vince le elezioni europee 2024 in Italia, gli ultimi sondaggi sui principali partiti e candidati - Chi vincerà le elezioni europee 2024 dell'8 e 9 giugno Gli ultimi sondaggi politici sulle intenzioni di voto prima dell'appuntamento ai seggi ...

Cosa fare a Torino nel weekend, gli eventi dal 10 al 12 maggio dai Baustelle alle azalee per la Festa della Mamma - Cosa fare a Torino nel weekend, gli eventi dal 10 al 12 maggio dai Baustelle alle azalee per la Festa della Mamma - Amor, 14-16 maggio, Cinema fratelli Marx Lo sguardo verso gli eventi cinematografici ci porta spesso oltre il weekend. Accade anche questa settimana, con Virginia Eleuteri Serpieri protagonista in ...