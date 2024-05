Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 11 maggio 2024) Lo scontro tra governo e magistrati e il caso Toti dominano le aperture dei giornali. Spazio anche agli scontri a Roma tra polizia e manifestanti durante il corteo che contestava gli Stati generali della natalità. Sulleanche la situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Suisportivi si guarda al calciomercato e agli incroci che permetterebbero a più italiane di essere in Europa l’anno prossimo