Orlando in pista | a disposizione per Comitato Liberazione Liguria

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (askanews) – “Bisogna decidere tutti insieme chi può incarnare al meglio questo progetto. Io voglio senz’altro farne parte, anche per questo ho rinunciato a candidarmi alle prossime elezioni europee. Mi metto a. Verifichiamo quale è la figura che può rea- lizzare il fronte più ampio e coeso»Se vuoi cambiare metodo e passo, non parti dai nomi.Occorre costruire undiper la Ligu-ria, in un certo senso. Quindi serve un fronte ancora più largo con un perimetro ben definito da tutti quelli che vo- gliono rompere nettamente con questo sistema. La mia non è una formula retorica. Ci credo davvero”. Lo afferma l’ex ministro Pd Andreasulla possibilità di candidarsi alla presidenza dellain alternativa alla destra in caso di elezioni regionali ...

Test medicina, come saranno: basta la memoria. La sfida per aspiranti medici è ricordare le risposte a 3.500 domande già pubblicate - Test medicina, come saranno: basta la memoria. La sfida per aspiranti medici è ricordare le risposte a 3.500 domande già pubblicate - Test di memoria No di medicina. E' entrata nel vivo la preparazione per il test di accesso alla facoltà di medicina ma quest'anno c'è una novità che potrebbe ...