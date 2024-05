Il Forte vede la finale Con il Lodi l’ultimo passo

(Di sabato 11 maggio 2024) Stasera al Palacon inizio alle 20,45 si gioca la terza semiscudetto fra il Porsche Centredei Marmi e il. Se i rossoblu centreranno la terza vittoria, dopo il 2-1 di sabato scorso ae il 3-1 di martedì sulla propria pista, si qualificheranno per lascudetto. La storia dei play off dice che raramente la formazione che ha perso i primi due confronti riesce a ribaltare la serie, ma tutte le statistiche hanno eccezioni e sta a Gnata e compagni puntare a rispettare un pronostico che liva favoriti alla vigilia e che, dopo le due vittorie ottenute, liormai davvero a unda quest’altro importante, anche se parziale, traguardo. I lombardi, anche se giocando alla pari, hanno perso tutti gli ...

La prima tornata dei playoff scudetto della Serie A1 2023-2024 di Hockey su pista è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle gare -1 dei quarti di finale; tutte Serie che si giocano al meglio delle 3 partite. A Bassano, ...

prima il dominio, poi la sofferenza. Le ultime gare dell’Amatori Lodi sembrano seguire sempre lo stesso copione e gara-3 dei quarti di finale di Serie A1 non ha fatto eccezione. In Liguria i giallorossi hanno superato 6-4 Sarzana e strappato il ...

Lodi, 16 anni fa la morte di Antonia D'Amico, il figlio: «Fu uccisa da uno straniero irregolare, oggi non è cambiato nulla» - lodi, 16 anni fa la morte di Antonia D'Amico, il figlio: «Fu uccisa da uno straniero irregolare, oggi non è cambiato nulla» - La donna di 54 anni nel 2015 venne trovata senza vita nel suo appartamento in corso Mazzini. Rocco Mazza, 40 anni: «Quello che è accaduto al poliziotto accoltellato a Milano è una storia che si ripete ...

Hockey serie A1 Forte, il ds de gerone prova a spegnere gli entusiasmi. "Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di essere già in finale» - Hockey serie A1 forte, il ds de gerone prova a spegnere gli entusiasmi. "Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di essere già in finale» - Il forte dei Marmi si avvicina alla finale scudetto dopo le vittorie su lodi. Il ds De Gerone resta cauto, consapevole della forza avversaria. La squadra punta sull'alto ritmo di gioco e la solidità d ...

Piccoli Vannacci crescono a Lodi - Piccoli Vannacci crescono a lodi - Un giovane ragazzo, nome d’arte Nyloz Gringo, ha canzonato Invernizzi per la sua xenofobia e il consigliere annuncia una querela al ragazzo.