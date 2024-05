Dalla B Nazionale alla Divisione Regionale 1 | le gare Il riscatto dei New Flying Balls Domani nuova sfida con Padova

(Di sabato 11 maggio 2024) Con le spalle al muro dopo il 2-0 (82-66; 91-87) subìto in casa della Virtus, reazione d’orgoglio dei Newdi coach Augusto Conti, che in gara-tre dei playout di B superano i patavini 80-73 (top scorer Abega, a referto con 18 punti) allungando così la serie:alle 18 si torna sul parquet di Ozzano per una gara-quattro delicatissima. Con una vittoria dei biancorossi si va‘bella’ mercoledì alle 20,30 al PalaBerta di Montegrotto Terme, diversamente per gli ozzanesi ci sarà il secondo e ultimo turno playout: sull’altro lato Bisceglie ha chiuso 3-0 con Vicenza ottenendo la salvezza. Tra le fila locali da segnalare le doppie cifre di Bechi (13), Bastone (12), Filippini (11) e Cortese (12). Ultime tre corse di regular season sui campi della...

Riposta in archivio la sconfitta di Jesi, i New Flying Balls si preparano all’undicesima di ritorno di serie B con la delicata trasferta che oggi alle 20,30 li vedrà impegnati sulle doghe di Mestre , settima forza del girone B: i ‘palloni volanti’, ...

NEW Flying Balls 83 RUVO DI PUGLIA 68 NEW Flying Balls OZZANO: Myers 9, Bechi 7, Bastone 15, Zambianchi ne, Martini 9, Terzi, Filippini 10, Cortese 20, Balducci, Abega 13, Zanasi ne. All. Conti. RUVO DI PUGLIA: Galmarini 13, Toniato 11, ...

Quali sono i possibili scenari che si stanno profilando per le bolognesi della serie B nei prossimi 80’? Nella Nazionale è caccia al 14° posto per i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che dopo i due capolavori casalinghi contro Andrea Costa ...

