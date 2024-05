Si allarga l’inchiesta sulla nautica

Il presidente della Regione Liguria finito agli arresti domiciliari sarà sentito nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Ma non parlerà

L’appuntamento è per le 14 di oggi al Palazzo di giustizia di Genova, nella stanza del gip Paola Faggioni, ma quasi sicuramente l’incontro sfocerà in un nulla di fatto. Si avvarrà della facoltà di non rispondere il presidente della Regione, ...