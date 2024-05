Italservice piegata a Roma Prima playoff da incubo

(Di sabato 11 maggio 2024) OLIMPUS 6PESARO 1 (4-0 pt) OLIMPUS : Ducci, Gabriel, Marcelinho, Fortino, Dimas, Tres, Isgrò, Cutrupi, Ceccarelli, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez. All. D’Orto.PESARO: Putano, Tonidandel, Caruso, Schiochet, Barichello, Vavà, Pires, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio, Luberto. All. Scarpitti. Arbitri: Andolfo (Ercolano),no (Nola), Zannola (Ostia). Crono: Cannistrà (Catanzaro) Reti: 5’25 Marcelinho, 6’23 Cutrupi, 17’36 Biscossi, 18’34 Tres; 35’18 Isgrò, 37’23 Schiochet, 38’48 Fortino. Approccio da dimenticare. In garauno dei quarti di finalescudetto l’sbaglia l’atteggiamento nellaparte del match e incassa un 5-0 che l’Olimpus mantiene fino a quasi al termine dell’incontro. Poi mister Scarpitti tenta tutto con ...

